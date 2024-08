COPPA ITALIA, Questo il programma della giornata

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Dopo l'eliminazione a sorpresa del Como ai calci di rigore contro la Sampdoria e la vittoria del Torino sul Cosenza per 2-0, prosegue oggi il programma per il secondo turno di Coppa Italia. Alle 18:00 al via Frosinone-Pisa, mentre alle 18:30 il Lecce ospiterà il Mantova, promosso dalla C alla B. In serata alle 20:45 ci sarà Salernitana-Spezia e alle 21:15 Davide Nicola farà il suo esordio ufficiale sulla panchina del Cagliari che ospiterà la Carrarese.