CONVOCATI, Gud non ce la fa, out Biraghi, torna Cataldi

Ecco la lista dei convocati viola da Palladino per Como. Nell'elenco non c'è Gudmundsson, rientrato in gruppo solo ieri, così come è assente Biraghi per un problema al polpaccio. Non c'è ovviamente l'infortunato di lungo corso Richardson. Mentre torna a disposizione Cataldi, così come Ikoné assente per la morte del padre nell'ultima gara con il Verona. Confermato baby Rubino.

1) ADLI Yacine

2) BELTRÁN Lucas

3) BOVE Edoardo

4) CATALDI Danilo

5) COLPANI Andrea

6) COMUZZO Pietro

7) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

8) DE GEA QUINTANA David (P)

9) GOSENS Robin Everardus

10) IKONE Nanitamo Jonathan

11) KAYODE Michael Olabode

12) KEAN Bioty Moise

13) KOUAME Kouakou Christian Michael

14) MANDRAGORA Rolando

15) MARTINELLI Tommaso (P)

16) MARTÍNEZ QUARTA Lucas

17) MORENO Matías Agustín

18) PARISI Fabiano

19) PONGRAČIĆ Marin

20) RANIERI Luca

21) RUBINO Tommaso

22) SOTTIL Riccardo

23) TERRACCIANO Pietro (P)