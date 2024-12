CONCEICAO, Milan passo avanti nella mia carriera

FirenzeViola.it

Il neo tecnico del Milan Sergio Conceicao è stato presentato oggi alla stampa prima della partenza per Riad dove il club giocherà la Supercoppa: "Sono orgoglioso di essere in un club importante come il Milan e dobbiamo rendere orgogliosi i tifosi - sono le parole del portoghese - Un piacere, un orgoglio e un passo in avanti nella mia carriera. Non c'è molto tempo per preparare la prima partita, ma non vogliamo scuse. Se sono qui significa che tutto non è andato bene finora e come dice Ibrahimovic la colpa non è stata solo di una persona".

Nella prima partita da allenatore rossonero in Supercoppa sfiderà il figlio Francisco che gioca nella Juve: "Se ho sentito mio figlio? Ne ho 5 di figli, li sento sempre... Francisco se a casa è un figlio, in campo sarà solo un avversario come tutti gli altri. Al di là dei moduli, io voglio vedere una squadra passionale, con il fuoco negli occhi, ciò non è negoziabile. Sicuramente voi saprete quante volte sono stato espulso nella mia carriera, ma perché vivo le partite con molto trasporto e voglio che i miei calciatori facciano lo stesso".

Secondo lei i problemi del Milan sono più tecnico-tattici e caratteriali? "Non voglio entrare nei dettagli, non sarebbe corretto verso un allenatore serio, bravo e una persona che conosco da tanti anni. Ci sono sicuramente diversi fattori che contribuiscono a una situazione. Non bisogna dimenticare che ogni settimana la Serie A propone un ostacolo difficile"