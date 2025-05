Comuzzo dedica il gol alla mamma e racconta: "Non sapevo cosa stavo facendo"

Pietro Comuzzo ha festeggiato contro l'Udinese il suo primo gol con la maglia della Fiorentina e a DAZN si è presentato emozionatissimo per il traguardo raggiunto peraltro davanti a una squadra che l'ha visto crescere nel settore giovanile: "Mi dispiace anche un po' per la gente di Udine aver segnato proprio qui perché sono cresciuto in questo club, ma il mio primo gol in Serie A non lo scorderò mai. Sono contento di aver aiutato la squadra ad avere la possibilità di giocare la Conference il prossimo anno, poi si vedrà. Il gol lo dedico alla mia famiglia, alla mia ragazza ma anche a mia mamma che sicuramente mi ha visto da lassù".

Poi racconta il gol: "Ho visto il primo palo e l'ho attaccato, poi ho solo pensato a metterci il piede e vedere cosa succedeva. Nemmeno io sapevo cosa stavo facendo".