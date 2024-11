COMO-FIORENTINA, Daspo per un cittadino tedesco

FirenzeViola.it

La Polizia di Stato ha comunicato un provvedimento a carico di un tifoso presente ieri al Sinigaglia in occasione di Como-Fiorentina. Si tratta di un Daspo nei confronti di un cittadino tedesco. L’uomo, al termine della partita vinta per 2-0 dai viola, ha scavalcato la recinzione dei distinti che separa il campo di gioco, invadendo lo stesso

"L’autore del gesto, è stato immediatamente bloccato e compiutamente identificato grazie agli immediati accertamenti esperiti dal personale della D.I.G.O.S. della Questura di Como, coadiuvato dal personale steward che ha prontamente intercettato “l’intruso”, risultato un cittadino tedesco di 24 anni che aveva seguito l’incontro di calcio nel settore distinti con regolare tagliando.

Il giovane è stato immediatamente destinatario del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive – DASPO – emesso dal Questore di Como Marco Calì, su urgente istruttoria degli specialisti della Divisione Anticrimine, che gli impedirà di seguire per anni uno, presso lo stadio cittadino la squadra comasca, al centro sportivo nel quale si allena, ed esteso per lo stesso arco temporale, agli incontri disputati in altri impianti, nonché a luoghi interessati alle medesime manifestazioni".