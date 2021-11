COMMISSO, È in arrivo il 28/11: per Natale in città

Il ritorno di Rocco Commisso a Firenze potrebbe essere più imminente del previsto: secondo quanto riferito oggi dal Pentasport, il numero uno viola dovrebbe mettere piede in Italia domenica 28 novembre, ovvero il giorno dopo la 14a giornata di Serie A che vedrà la Fiorentina impegnata allo stadio Castellani nel derby della Provincia contro l'Empoli. Il numero uno viola dovrebbe poi trattenersi in città per alcune settimane, passando per la prima volta il Natale in Italia da quando, da piccolo, si è trasferito in America.