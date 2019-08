COMMISSO, Brividi in tv. E da venerdì sarà a Firenze

Sulle pagine de La Nazione c'è spazio anche per il racconto della partita vissuta da Rocco Commisso ieri sera. Il fuso orario era favorevole, e dunque il patron viola ha prima sofferto e poi gioito per la vittoria della sua Fiorentina. Commisso si è divertito, soprattutto pensando che fra qualche giorno potrà riabbracciare direttamente la squadra, prima al centro sportivo e poi allo stadio. Ma non seguirà solo la partita con il Napoli: compatibilmente con eventuali imprevisti, il patron viola seguirà la squadra anche a Genova, in trasferta. Per vedere - come affermato dallo stesso neo-presidente in passato - la reazione delle piazze davanti alla Fiorentina targata USA.

LEGGI ANCHE: "COMMISSO, Ci sarà contro Napoli e Genoa. Venerdì..."