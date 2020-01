COMMISSO, A metà gara arrabbiato con la squadra

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso si è soffermato ai microfoni di Rai Sport per analizzare la vittoria per 1-0 dei viola contro la SPAL: "La coppia Vlahovic-Cutrone mi ha esaltato ma Chiesa è sfortunato in questo periodo. Gli ultimi 20' del primo tempo non mi sono piaciuti".

Cosa pensa del coro degli inglesi per Cutrone?

"Perché gli inglesi non prendono in giro se stessi con tutta la birra che bevono e come si ubriacano: pensino a tutto lo zucchero che mangiano?".

Si è pentito di non aver ceduto Chiesa in estate?

"No, assolutamente. Io in vita mia non sempre ho cominciato al meglio: una cosa alla volta, mi serve tempo, a cominciare dallo stadio".