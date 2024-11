COMMISSO, A Como un bellissimo regalo. Avanti insieme

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Con una breve nota comparsa sul sito ufficiale della Fiorentina, a seguito della vittoria di ieri a Como si è espresso così il presidente Rocco Commisso, che oggi celebra il suo 75° compleanno (festeggiato così in spogliatoio al Sinigaglia): "Sono davvero felice per questa vittoria. È stato un bellissimo regalo per il mio compleanno di domani. Ringrazio tutti, la squadra, il Mister, i dirigenti e tutti i nostri tifosi che anche oggi ci hanno dato un grande aiuto.

Pensiamo una partita alla volta, abbiamo la coppa giovedì, non dobbiamo mollare, avanti insieme!".