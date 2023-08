COMMISSO, 2023 anno con più ricavi per la Fiorentina

INDISCREZIONI DI FV IND. FV., COMMISSO PRONTO A RIENTRARE IN ITALIA: VUOLE ESSERCI CONTRO IL GENOA Rocco Commisso vuole essere presente nella settimana che darà il via ufficialmente alla stagione della Fiorentina. Secondo indiscrezioni raccolte da FirenzeViola.it, i piani del presidente gigliato dovrebbero prevedere il ritorno in Italia in... Rocco Commisso vuole essere presente nella settimana che darà il via ufficialmente alla stagione della Fiorentina. Secondo indiscrezioni raccolte da FirenzeViola.it, i piani del presidente gigliato dovrebbero prevedere il ritorno in Italia in... NOTIZIE DI FV COMMISSO, VIOLA A GENOVA EXCELLENT. KAYODE... A meno di una settimana dal suo ritorno in Italia, ecco le prime parole di Rocco Commisso ai canali ufficiali del club. Il presidente della Fiorentina si è espresso sui temi di mercato e anche quelli legati ai ritardi del Viola Park. Come le è sembrata la... A meno di una settimana dal suo ritorno in Italia, ecco le prime parole di Rocco Commisso ai canali ufficiali del club. Il presidente della Fiorentina si è espresso sui temi di mercato e anche quelli legati ai ritardi del Viola Park. Come le è sembrata la... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 23 agosto 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi