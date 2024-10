COLPANI, Il 23 si trasforma in 10. Due reti per sbloccarsi

FirenzeViola.it

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si concentra su Andrea Colpani. In assenza sui Gudmundsson l'ex Monza, che indossa la maglia numero 23, si mette sulle spalle la 10 e si sblocca dopo un inizio di stagione complicato. Palladino, nonostante il giallo rimediato ad inizio partita, lo tiene in campo per tutti i 90 minuti e lui lo ripaga con una doppietta, bellissimo il secondo gol in girata al volo, e l'assist per il 6-0 finale di Parisi.

Per il trequartista bresciano la gara di ieri pomeriggio è stata una liberazione considerando che non segnava dal 7 aprile scorso. Non solo Colpani, al Via del Mare protagonista assoluto è stato anche Danilo Cataldi. Prima doppietta in Serie A, tanti palloni giocati con precisione e un controllo totale della zona centrale del campo per l'ex Lazio.