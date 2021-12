CLASSIFICA 2021, ACF 9° da gennaio, in testa l'Inter

Fine anno, tempo di bilanci anche per la Serie A e, a tal proposito, Transfermarkt ha fornito una statistica relativa ai punti conquistati durante l'anno solare. Da gennaio 2021 ad ora a dominare in Italia è sempre l'Inter, vincitrice dello scudetto 2020/21 e nuovamente prima in classifica in quest'annata. Dietro l'Atalanta con 94 punti, mentre la Fiorentina è al nono posto, superata dalle sette sorelle e dal Sassuolo, che ha due punti in più. I viola hanno conquistato 58 punti in 44 partite, ma 32 di questi sono arrivati nelle 19 partite del nuovo campionato, mentre 26 nelle 25 dello scorso, a testimoniare un netto cambio di tendenza che il club gigliato ha avuto dall'arrivo di Vincenzo Italiano in panchina.