CLAMOROSO, De Rossi è stato esonerato dalla Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

Clamoroso a Roma: Daniele De Rossi, tecnico dei giallorossi, è stato esonerato in questi minuti. La decisione è già ufficiale ed è stata resa nota dal club capitolino con una nota tramite il suo sito ufficiale.

L'AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione. Seguiranno comunicazioni sulla guida tecnica della squadra.