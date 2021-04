CINCOTTA, Fame e talento. Complimenti, Primavera!

Tramite il proprio profilo ufficiale Twitter, Antonio Cincotta, tecnico della Fiorentina Femminile, si è complimentato con la Fiorentina Primavera e il suo tecnico Alberto Aquilani per la terza vittoria consecutiva della Coppa Italia: "Tre trionfi in tre anni. Tanta energia, fame e talento. Solo complimenti per i ragazzi della Primavera di Alberto Aquilani, che ieri hanno conquistato ancora una volta la Coppa Italia!".

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Tre trionfi in tre anni <br>Tanta energia, fame e talento. <br>Solo complimenti per i ragazzi della Primavera di Alberto Aquilani, che ieri hanno conquistato ancora una volta la Coppa Italia! <a href="https://twitter.com/hashtag/Questa%C3%A8Firenze?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#QuestaèFirenze</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ForzaViola?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ForzaViola</a> <a href="https://t.co/xwLLs0CX6P">pic.twitter.com/xwLLs0CX6P</a></p>— Antonio Cincotta (@AntonioCincott1) <a href="https://twitter.com/AntonioCincott1/status/1387679435239960577?ref_src=twsrc%5Etfw">April 29, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>