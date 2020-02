CHIESA, Col Milan è stato visionato dallo United

Il Manchester United sta tenendo d'occhio Federico Chiesa. Dall'Inghilterra rimbalza la notizia che Solskjaer abbia un debole per il figlio d'arte e in occasione dell'ultima gara giocata dai viola al Franchi con il Milan, il tecnico dei Red Devils ha deciso di mandare un suo uomo personale e fidato nel capoluogo toscano per osservare da vicino il classe '97. L'osservatore Simon Wells era presente durante il pareggio per 1-1 della Fiorentina in casa contro il Milan lo scorso fine settimana. Lo United, scrive il Daily Mail, avrà notato che il giocatore ha già preso lezioni di inglese e di conseguenza l'interesse per il calciatore è aumentato nelle ultime settimane dopo che Chiesa ha segnato quattro volte in cinque partite. Tutto questo ha spinto così il viaggio di Wells a Firenze.