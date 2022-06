CHIELLINI, Addio alla nazionale, ecco il saluto su IG

Questa sera Giorgio Chiellini scenderà in campo per l'ultima volta con la maglia della nazionale italiana, a pochi giorni dall'addio alla Juventus. Come già riportato, prima del fischio d'inizio di Italia-Argentina, la FIGC renderà omaggio a Chiellini con una cerimonia dedicata. Il difensore ex-Fiorentina ha pubblicato sui propri social una didascalia con cui dà l'addio definitivo alla nazionale. Di seguito il post pubblicato sul proprio profilo Instagram: