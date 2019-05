CHIARUGI, Ci sono parametri che i DV non superano

L'ex giocatore della Fiorentina Luciano Chiarugi ha detto la sul momento attuale viola: "L'affetto dei tifosi viola è cambiato perché il calcio è cambiato. Per esempio: a Chiesa si sono affezionati tutti, ma quando ci saranno delle richieste importanti sarà difficile dire di no. Ci sono dei parametri che la Fiorentina e i Della Valle non possono e non vogliono superare: quindi magari la volontà di tenere il giocatore c'è ma se arriva un'offerta importante sarà difficile rifiutarla".