CHERKI, Niente Fiorentina e niente Dea: andrà in Premier

Fonte: TMW

FirenzeViola.it

L'Atalanta, che già prima dello stop dell'attaccante nigeriano Lookman era alla ricerca di un ulteriore elemento per rinforzare il suo attacco, ora stringe per Daniel Maldino che dallo scorso autunno è anche nel giro della Nazionale di Luciano Spalletti. Con Cherki, accostato anche alla Fiorentina nelle scorse settimane, che si allontana - destinazione Premier League - ecco che la società nerazzurra è pronta a chiudere per il calciatore classe 2001 che può uscire dalla società brianzola a condizioni già prestabilite.

Maldini infatti nel suo attuale contratto ha una clausola da 12 milioni di euro, col Milan che di questa cifra incasserebbe il 50%.