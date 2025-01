CHAMPIONS, Le formazioni ufficiali di Inter e Milan

FirenzeViola.it

Ieri sera, con le sfide di Atalanta, Juventus e Bologna è tornata la Champions League. Oggi toccherà invece ad Inter e Milan affrontare il penultimo match della fase a girone unico della coppa dalle grandi orecchie. I nerazzurri saranno di scena a Praga contro lo Sparta, mentre i rossoneri ospiteranno a San Siro il Girona. Con una vittoria la formazione di Inzaghi andrebbe al terzo posto in classifica, dietro a Liverpool e Barcellona, con 16 punti. Il Milan invece, al momento fermo a quota 12 dopo 6 gare, in caso di successo si porterebbe in zona qualificazione diretta con 15 punti. Di seguito le formazioni uffiiciali dei due match:

SPARTA PRAGA (3-4-1-2): Vindahl; Vitik, Panak, Sorensen; Wiesner, Sadilek, Kairinen, Rynes; Laci; Olatunji, Birmancevic. Allenatore: Friis.

INTER (3-5-2): Sommr; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

Milan (4-3-3) - Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Musah, Morata, Leao. Allenatore: Sergio Conceiçao.

Girona (4-3-3) - Gazzaniga, Francés, David Lopez, Krejci, Blind; Oriol Romeu, Van de Beek, Herrera; Tsygankov, Abel Ruiz, Bryan Gil. Allenatore: Michel.