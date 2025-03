Champions: Bayern a valanga nel derby tedesco, il Liverpool vince a Parigi

Si è concluso stasera il turno d'andata degli ottavi di Uefa Champions League: in una giornata che era stata inaugurata (nel tardo pomeriggio) dalla vittoria dell'Inter sul campo del Feyenoord (2-0 a Rotterdam, con reti di Lautaro Martinez e Thuram e 3-0 fallito su rigore da Zielinski), il piatto forte è arrivato alle 21, con Paris Saint Germain-Liverpool. A vincere i reds, che nel finale sono passati al Parco dei Principi con la rete di Elliot e al ritorno, tra sei giorni, dovranno difendere l'1-0 ad Anfield.

1-0 esterno anche per il Barcellona, che in dieci per gran parte della gara per l'espulsione di Cubarsi passa comunque grazie al gran gol di Raphina. Passaggio ai quarti ipotecato invece dal Bayern Monaco che, in casa, nel derby tedesco contro il Bayer Leverkusen, si impone per 3-0 (doppietta di Harry Kane e rete di Musiala).