Cecconi su Fiorentina-Empoli: "Per gli azzurri ultima chiamata, per i viola no"

Il doppio ex di Fiorentina ed Empoli Luca Cecconi stamani ha parlato a Radio Sportiva della partita in programma oggi pomeriggio al Franchi: "Tifo affinché entrambe raggiungano i rispettivi obiettivi. La Fiorentina l'Europa, l'Empoli la salvezza. Gli azzurri sono costretti al bottino pieno per la classifica, i viola potrebbero ancora rimediare in caso di risultato negativo. Le squadre per la salvezza sono tutte in pochi punti ma il peso è doppio in queste ultime giornate".