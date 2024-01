CAVASIN, Mercato? Servono un esterno alto e uno basso

FirenzeViola.it

Alberto Cavasin, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi.

Che idea si è fatto sul possibile mercato della Fiorentina?

“La Fiorentina è su tre fronti come lo scorso anno. Ha avuto qualche infortunio ma rispetto alle altre poca cosa. Unico problema, però, è che sono nello stesso ruolo. Io penso che un esterno alto e uno basso possano essere un aiuto per questa squadra, soprattutto per l’infortunio di Dodo. Adesso quando si ricomincerà le partite per la viola saranno ogni tre giorni”.

Su Ranieri, Duncan e Kayode che ora sono titolari ma sembravano ai margini?

“La riposta è l'allenatore. È un allenatore che costruisce e prepara anche i calciatori che trovano poco spazio. Questa squadra è cresciuta molto. Italiano prepara e costruisce. I calciatori con lui crescono molto. Questa è una squadra di un certo tipo: coraggiosa e che fa gioco. Una volta che i giocatori capiscono la volontà dell’allenatore si inseriscono bene”.

Che idea si è fatto su Beltran?

“I centravanti della Fiorentina fanno fatica. Solo Vlahovic non ha trovato particolari problemi. Beltran per me ha i mezzi e la buona volontà ma deve trovare la porta. Le occasioni le ha avute perché la viola ne costruisce tante. Per me spetta a lui. Ha struttura fisica ed è dinamico. Deve cominciare a trovare anche reti brutte. Spero che nel girone di ritorno possa esprimersi al massimo”.