CAUET, Nainggolan? Fossi l'Inter non lo riprenderei

Benoit Cauet, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto anche del futuro di Radja Nainggolan. Questo ciò che ha detto: "Fossi nei panni dei nerazzurri onestamente non lo riprenderei. Penso che l'Inter abbia giocatori importanti, e che anche Nainggolan non sia stato molto felice del suo periodo all'Inter. A Roma era straordinario, ma credo che il suo tempo sia passato".