CASTELLACCI, Calendario oltre l'assurdo: pagano i giocatori

© foto di Federico De Luca

Enrico Castellacci, storico ex medico della Nazionale, in diretta su Radio Punto Nuovo ha parlato anche del calendario calcistico che si è venuto a creare negli ultimi anni, con troppe partite e i giocatori sempre più soggetti a infortuni: "Ormai il campionato UEFA è intensificato in maniera anomala, è una situazione che supera l'assurdo e va detto. Esistono solo partite ufficiali, anche in Nazionale... È questo costringe tutti a non gestirsi e a dare il 150%. I calciatori sono spremuti e sono costretti a farne le spese con la salute. Noi come medici del calcio ci siamo uniti ad AIC e a FIGC per tenere sotto controllo il numero delle gare, ma siamo stati ignorati".