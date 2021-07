CASO, Viola? Non bastano idee ma anche interpreti

"Sarri ha dimostrato di avere idee importanti, porta avanti un calcio propositivo e se riesce ad entrare in sintonia con la squadra facendo assimilare le sue idee ci sarà da divertirsi. Con Inzaghi sono stati disputati bei campionati, ora ci sarà da confermarsi con un modo di giocare diverso". E' il pensiero, a Tuttomercatoweb.com, di Mimmo Caso. grande ex biancoceleste.

Italiano e la Fiorentina che connubio sarà? "Per quel che ha fatto allo Spezia lascia ben sperare, si presenta con un biglietto da visita importante, dopo aver fatto vedere un calcio propositivo e offensivo, dando un'identità ben precisa alla squadra. Bisogna vedere cosa succede quando le pressioni salgono e che squadra gli verrà messa a disposizione. Non bastano le idee ma servono anche gli interpreti".

Quanti acquisti servono? "La Fiorentina l'anno scorso è stata una squadra poco caratteriale, non ha mai espresso personalità: servono giocatori di spessore e di carattere, che trascinino i compagni. Non ti puoi accontentare di allenare la Fiorentina e basta ma serve essere esigenti. Firenze non può passare annate tribolate e con tensioni assurde".