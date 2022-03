CASO, Viola hanno identità. Sarà dura per l’Inter

Inter-Fiorentina di domani vista da Domenico Caso che ha vestito le maglie delle due squadre. "Sarà una partita spettacolare - spiega a Tuttomercaroweb.com - la formazione di Inzaghi ha grandi ambizioni e nell'ultimo periodo ha sperperato tantissimi punti. La Fiorentina sta giocando bene e credo che per i nerazzurri sia una gara insidiosa visto anche il rendimento recente in campionato: col Toro hanno sofferto tantissimo e si sono salvati col pari. La squadra viola ha una sua identità, Italiano è stato bravissimo a metter su un mosaico che ha progressivamente creduto nelle sue idee. La Fiorentina potrà giocare a viso aperto e questo può essere un bel vantaggio. L'Inter rischia di compromettere la volata finale"

Sorpreso dal rendimento di Torreira? "No, il giocatore visto all'Arsenal e alla Samp, nonostante la stazza fisica, ha sempre mostrato grande intelligenza tattica e di essere un leader in mezzo al campo. Era andato via dall'Italia forse per togliersi qualche soddisfazione ma non è una scoperta per noi, aveva già fatto vedere il suo valore"

Senza Brozovic per l'Inter è un problema... "Questi giocatori che hanno la leadership del gioco, quando mancano è in effetti un problema. Non c'è un sostituto neanche nella personalità e... nell'essere giocatore in tutte le zone del campo. Con Barella è l'unico insostituibile"