CASINI, Tramvia al V. Park? Vogliamo averla al più presto

Il Sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, ha parlato così a margine della presentazione del torneo WTA 125 “Firenze Ladies Open” al Match Ball Firenze Country Club: "Gli investimenti privati nel nostro comune come il Viola Park sono realtà straordinarie e attrezzature sportive importanti che ci rendono orgogliosi. La tramvia? Stiamo spingendo perché i lavori possano partire il prima possibile, così da fornire il Viola Park e i suoi sostenitori ed evitare l'uso della macchina. Noi lavoriamo fin dal primo giorno in modo tale da non avere nessun problema parcheggi. Stiamo anche creando delle piste ciclabili che passeranno pure dalla futura casa della Fiorentina".