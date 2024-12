CARNEVALI, Richieste per Berardi? Non solo per lui: valuteremo

FirenzeViola.it

A margine dell'assemblea elettiva della Lega B, l'amministratore delegato del Sassuolo ha parlato ai media presenti ha parlato anche di mercato. In particolare ha così risposto su Berardi, come riportato da Tuttomercatoweb: "Se a gennaio ci chiederanno Berardi? Ogni anno riceviamo richieste, e credo possa non esserci solo Berardi al centro di richieste, faremo le giuste valutazioni al momento opportuno, sedendoci e capendo quello è: fa parte del buon senso questo, non c'è mai una netta presa di posizione. Ma ora siamo concentrati solo sul campionato":