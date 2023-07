CARNEVALI, M. Lopez vuole andare via. Napoli? Vi spiego

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, PER LA DIFESA VIOLA MONITORANO ROUAULT. IGOR... Il destino di Igor è sempre più lontano da Firenze. Il centrale brasiliano, prossimo alla partenza, ha visto raffreddarsi nelle scorse ore l'opzione Fulham ma non si escludono aggiornamenti per la prossima settimana. Igor potrebbe non essere il solo... Il destino di Igor è sempre più lontano da Firenze. Il centrale brasiliano, prossimo alla partenza, ha visto raffreddarsi nelle scorse ore l'opzione Fulham ma non si escludono aggiornamenti per la prossima settimana. Igor potrebbe non essere il solo... NOTIZIE DI FV PIACCIONO MA SENZA OFFERTE: IN SALENTO TUTTO TACE Non ha ancora spiccato il volo la campagna acquisti della Fiorentina, nonostante la società abbia già iniziato a sondare diversi profili ormai da settimane. L'unica certezza, ad oggi, è che il club viola vuole rafforzare la rosa di Italiano in quasi... Non ha ancora spiccato il volo la campagna acquisti della Fiorentina, nonostante la società abbia già iniziato a sondare diversi profili ormai da settimane. L'unica certezza, ad oggi, è che il club viola vuole rafforzare la rosa di Italiano in quasi... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 02 luglio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi