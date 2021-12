CARAVELLO, Idee Commisso? Pronti a parlarne

Danilo Caravello, agente di lungo corso, intervistato durante il TMW News, ha detto la sua sulle parole di Commisso in relazione al rapporto che dovrà esserci tra i club e i rappresentati dei calciatori: "Credo che invece di far comunicati sia da una parte che dall'altra sia giunto il momento di sedersi ad un tavolo con i club, la Figc e tutte le istituzioni per darci delle regole che siano giuste e valide per tutti. Lo diciamo a gran voce come Associazione da anni ma è sempre rimasto un tentativo vano.

Oggi fare muro contro muro non serve a nessuno, tutti abbiamo interesse che le cose continuino a funzionare. Gli agenti sono anche disposti a fare un passo indietro ma c'è da sedersi ad un tavolo e non lasciare che siano solo intenzioni che cadano nel vuoto. Abbiamo sempre aperto a collaborazioni logiche a propedeutiche per tutti. Qui si fanno esempi di grandissimi agenti che fanno operazioni con commissioni stratosferiche ma non si va a guardare il resto del mondo più "normale", come per i grandi giocatori si guardano le grandi operazioni, e poi non si pensa che ci sono altri giocatori che non prendono il minino di stipendio e fanno fatica a portare avanti la famiglia. Il sistema va certamente rivisto in tutte le componenti. Siamo un anello di una catena indispensabile che è a disposizione e l'importante è che qualcuno ci ascolti".