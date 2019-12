CANOVI, Zaza e Piatek opzioni fattibili per i viola

Dario Canovi, noto procuratore sportivo, ha parlato del prossimo mercato della Fiorentina. Questo ciò che ha detto: "Le opzioni più fattibili per la Fiorentina sono Zaza e Piatek anche perché secondo me il Milan ha la necessità di liberarsi di lui dopo l'arrivo di Ibrahimovic. Petagna mi sembra improbabile perché è indispensabile per la SPAL. Pedro? Può andare in prestito in Brasile o in Portogallo... In Italia ha giocato troppo poco per collocarlo in qualche squadra".