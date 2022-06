CANIZARES, Gattuso un figlio di Mendes. In Viola...

Santi Cañizares, ex portiere del Valencia, ha parlato sul suo canale YouTube di Gennaro Gattuso, nuovo allenatore del club spagnolo: "È stato un calciatore magnifico ed ha iniziato ad allenarsi senza grandi successi fino al settore giovanile del Milan, dove gli è poi stata data l'opportunità della prima squadra e non ha fatto male. Dopo c'è stato il Napoli e infine la Fiorentina, che è l'ultima cosa che sappiamo di lui. Voleva portare un cambiamento importante, ma Commisso puntò i piedi perché gli acquisti erano di Mendes, suo rappresentante, e così è durato poco. Come lui ha affermato, un agente non può rappresentare la squadra di origine del giocatore, il giocatore e rappresenti l’allenatore. Gattuso è un figlio di Mendes e lavora fianco a fianco con lui per creare modelli delle squadre che allena. Ora dobbiamo attirare l'attenzione in Europa e nel mondo, senza far calare il livello di indignazione, altrimenti continueremo ad avere problemi e questo club continuerà a deteriorarsi".