CAMPI, ACF dona mille biglietti alla Misericordia per Fio-Bol

Questo il comunicato che si legge sul profilo Facebook della Misericordia di Campi Bisenzio, che annuncia un'altra bella iniziativa assieme alla Fiorentina dopo i disagi creati dalle violenti piogge:

Dopo la donazione di ieri, fatta personalmente dal direttore generale della società viola, Joe Barone, di una serie di mezzi che saranno utilizzati per ripulire dal fango e dall'acqua le abitazioni dei campigiani (di cui ha parlato il provveditore della Misericordia di Campi, Cristiano Biancalani, in esclusiva a FV), e in attesa della giornata al Viola Park di sabato 11, la collaborazione tra ACF Fiorentina e Misericordia di Campi Bisenzio si arricchisce di un'altra importante iniziativa. Collegata alla partita tra Fiorentina e Bologna in programma domenica 12 alle 15 allo Stadio Franchi. ACF Fiorentina infatti ha messo a disposizione mille biglietti gratuiti di Curva Ferrovia a favore della Misericordia di Campi Bisenzio. Per assistere alla partita, quindi, è necessario telefonare al numero 333 5072508 (Jacopo) comunicando – anche via WhatsApp - i dati da inserire, in modo particolare l'indirizzo e-mail dove poi sarà inviato il biglietto per entrare allo stadio. Sempre domenica, in occasione della partita, i volontari della Misericordia di Campi Bisenzio saranno presenti in divisa insieme agli Ultras della Curva Fiesole che hanno promosso una raccolta fondi, parte della quale sarà devoluta alla stessa Misericordia, e che "ringrazio infinitamente - ha detto il Provveditore Cristiano Biancalani - per la loro disponibilità e il loro grande cuore. Un'occasione in cui, ne siamo sicuri, il popolo viola dimostrerà ancora una volta tutta la sua generosità". "Esprimo inoltre tutta la mia gratitudine - ha aggiunto Biancalani - ad ACF Fiorentina per tutto quello che è stato fatto fino a oggi e per sabato al Viola Park: ancora una volta hanno dimostrato il loro attaccamento al territorio".