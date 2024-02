CAMOLESE, C'è anche il Torino per la lotta all'Europa

Fonte: Radio Sportiva

A poche ore da Torino-Lazio, match che mette di fronte le prossime due avversarie in campionato della Fiorentina, l'ex granata Giancarlo Camolese ha parlato del momento che sta vivendo la squadra di Ivan Juric: "Questa sera sarà una gara complicata per la Lazio perché il Torino è un avversario molto difficile da affrontare, a maggior ragione adesso che sta vivendo un bel momento. Il Torino sta per entrare in un momento decisivo della stagione visto che affronterà Lazio, Roma e Fiorentina e in queste partite inciderà molto il recupero di Buongiorno. Ingenerale è un gruppo che mi sembra cresciuto e penso potrà lottare per l'Europa".