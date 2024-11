CAIRO, Prima o poi lascerò il Torino. Commisso bel lavoro

Fonte: TMW

Urbano Cairo, intervenuto nel corso della sesta edizione dello 'Sport Talk Industry', si così espresso sulla sua presidenza: "Sono al Torino da 19 anni e non rimarrò a vita, prima o poi passerò la mano. Spero però che quando venderò il Toro lo cederò a qualcuno più ricco di me che possa avere quei 20-30 milioni di euro in più...Ma non dobbiamo generalizzare: il fondo Elliott al Milan ha fatto sicuramente bene, anche Commisso a Firenze sta facendo un buon lavoro, nel calcio non basta avere molti soldi per ottenere risultati.

Il calcio italiano ha attratto proprietà straniere perché i prezzi delle società italiane sono molto competitivi".