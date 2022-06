C. ITALIA, Il tabellone: ai quarti già il rischio Milan

Definite le squadre promosse e gli ultimi playoff, è già possibile tracciare il tabellone della prossima Coppa Italia. Già dalla scorsa stagione infatti non c'è più il sorteggio, infatti, ma è unicamente il ranking (stabilito dall'ultimo campionato) a comporre il quadro determinando le posizioni e quindi stabilendo chi giocherà in casa le gare di ottavi, quarti e la semifinale di ritorno. L'Inter campione in carica sarà la prima testa di serie, il Milan campione d'Italia la numero 2 e di conseguenza la Fiorentina è la numero 7, con l'Atalanta ultima del tabellone principale con il numero 8.

I viola di Italiano, con la testa di serie numero 7, partiranno dagli ottavi nella parte bassa, attendendo al Franchi la vincitrice tra Sampdoria-Reggina e Venezia-Ascoli. AI quarti di finale invece possibile incrocio - ma stavolta in trasferta, a San Siro - con la n.2 , ovvero il Milan, che sfiderà la vincente di Lecce-Cittadella e Bari-Torino. In semifinale eventualmente incrocio con la parte in cui sono teste di serie Napoli e Roma. Dall'altro lato invece Inter e Atalanta e Lazio e Juventus.

COPPA ITALIA 2022/2023: LE DATE

Primo turno eliminatorio - Da definire

Secondo turno eliminatorio - Da definire

Terzo turno eliminatorio - Da definire

Ottavi - 10, 12, 17 e 19 gennaio (gara unica)

Quarti - 31 gennaio-2 febbraio (gara unica)

Semifinale - 4 e 5 aprile (andata), 25 e 26 aprile (ritorno)

Finale - 24 maggio a Roma