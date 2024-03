C. ITALIA FEMM., Fiore-Juve, le formazioni della semifinale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

È tutto pronto al Viola Park per la Semifinale di andata di Coppa Italia Femminile tra Fiorentina e Juventus. Le ragazze di De La Fuente vogliono coronare la bella stagione con il raggiungimento della finale (CLICCA QUI), contro una squadra che in campionato non hanno ancora battuto (sconfitta all'andata e pareggio al ritorno). Contro le bianconere sarà la prima di un trittico di sfide in programma a marzo, con il ritorno di Coppa Italia fissato al 9 marzo e il Playoff al 30. Queste le formazioni ufficiali:

Fiorentina (4-2-3-1): Baldi; Erzen, Georgieva, Agard, Faerge; Severini, Johansdottir; Janogy, Boquete, Catena; Longo. All. De La Fuente. A disp. Schroffenegger, Cinotti, Parisi, Bellucci, Toniolo, Mijatovic, Lundin, Tucceri Cimini, Russo

Juventus Women (4-2-3-1): Aprile; Lenzini, Calligaris, Salvai, Boattin; Caruso, Palis; Cantore, Echegini, Garbino; Girelli. All. Montemurro. A disp. Gama, Cafferata, Nyström, Bonansea, Peyraud-Magnin, Bragonzi, Thomas, Cascarino, Pelgander