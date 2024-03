FEMMINILE, Parisi: "Vogliamo la finale di Coppa Italia"

FirenzeViola.it

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Intervistata da La Nazione, Alice Parisi, centrocampista della Fiorentina Women, ha parlato della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, con l'andata in programma oggi pomeriggio al Viola Park (e il ritorno a Torino il 9 marzo): "Sarà l’ambiente, sarà la stagione che sta andando particolarmente bene, ma si sente proprio serenità nel preparare qualsiasi partita. L’obiettivo di raggiungere questa semifinale è stato fortemente voluto. Ora ci aspettano due partite che richiedono un impegno e uno sforzo mentale e fisico importanti. Perché non crederci?".

Obiettivo Coppa?

"L’abbiamo preparata come se fosse la partita della vita, ci si gioca una finale e per come sta andando l’anno avere questo obiettivo aiuta ad alzare sempre più l’asticella. Vincere la Coppa sarebbe, per l’anno che stiamo facendo, un grande traguardo".