BUSO, In Conference livello basso. Ci sono 3/4 squadre...

© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante e allenatore viola Renato Buso a Radio Sportiva, ha parlato così della Fiorentina. Queste le sue parole: "Ormai la Conference scalda poco i tifosi della Fiorentina. Mi auguro che sia l’ultima volta che i viola partecipino: queste sono competizioni che devi fare una volta arrivando in finale e sperando di vincerle. L’obiettivo poi però deve essere quello di fare un passo in avanti, e andare in Europa League o in Champions. Quest’anno il livello poi si è abbassato ulteriormente rispetto alle passate edizioni. Prima era diverso, scendevano le terze dei gironi di Europa League, squadre che comunque mantenevano alto il livello fino alla fine. Ora questo meccanismo non c’è più e per questo credo sia ancora più modesto il livello medio delle squadre. Ci sono 3/4 squadre che possono vincere il trofeo: la Fiorentina è una, il Chelsea un’altra, ma anche il Guimaraes non è da sottovalutare. I portoghesi possono dire la loro fino alla fine”.

Sulla gara di stasera: “L'obiettivo minimo è qualificarsi subito e saltare gli spareggi di febbraio. Evitare l’ennesimo impegno di una fase eliminatoria sarebbe un tocca sana per i viola, sia dal punto di vista fisico che mentale".