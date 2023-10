BURDISSO, VP porta più in alto la Viola. Gli argentini...

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Il direttore tecnico della Fiorentina Nicolas Burdisso ha parlato così al sito ufficiale viola durante l'inaugurazione del Viola Park: "Vorrei tornare indietro e aver avuto la possibilità di allenarmi in un centro sportivo di questo livello. I calciatori vivono anche di questo, e un contesto come questo ti dà tanto. Ci penso tanto e mi sarebbe piaciuto molto. Adesso lo vivo da dirigente, ed è un vanto. A livello tecnico ci dà tanto, soprattutto in campo. Questo ci permette anche di portare più in alto la Fiorentina".

Quali sono i vantaggi di un cs così? "Quantificare quanti trofei o vittorie ci darà questo cs è difficile. Però sulla qualità del lavoro non ci sono dubbi, sia a livello fisico e tecnico. Anche la parte comportamentale per il settore giovanile perché sei in un contesto protetto. Ora ci godiamo il momento e cercheremo di sfruttare al massimo il Viola Park".

Sugli argentini in Nazionale: "E' un motivo di orgoglio per noi. Ma lo stesso vale per la chiamata di Brekalo e Bonaventura con le rispettivi Nazionali. Abbiamo anche calciatori che sono prospetti da Nazionale. Quest'anno abbiamo diversi cambiamenti a livello tecnico, ma abbiamo sempre portato avanti un'identità di gioco importante".

A Napoli grande emozione dopo la vittoria.

"Molto bello. Puoi toccare con mano la loro emozione e gioia. Stanno facendo tutti molto bene, noi dobbiamo cercare di portare avanti un progetto sportivo. Sono al terzo anno qua e spero di rivivere tante serata come quella di Napoli".