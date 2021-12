BURDISSO, Primi 6 mesi tra successi e divergenze

"Sei mesi di lavoro molto positivi" li ha definiti qualche giorno fa (con un post sul suo profilo Instagram) Nicolas Burdisso entrato a far parte della società gigliata come direttore tecnico nello scorso luglio. Un periodo sufficiente per fare un primo bilancio della sua avventura in viola: non sono mancate le soddisfazioni, a partire dallo zampino determinante messo sull'acquisto di Nico Gonzalez, e le piccole divergenze, nate da valutazioni differenti degli acquisti da fare in chiave mercato (con annesse voci di dimissioni, subito smentite, dopo appena un mese di lavoro).

Il dt viola si è anche contraddistinto per essere diretto e schietto nella sua comunicazione: non passò infatti inosservata quella dichiarazione sul futuro di Nico Gonzalez e di Martinez Quarta, che a detta del dirigente saranno entrambi difficili da trattenere in futuro.

Il suo arrivo ha portato sicuramente un valore aggiunto di conoscenze di rapporti in Sudamerica, di possibilità di mettere le mani su talenti precoci e già interessantissimi per un club ambizioso ma che non ha i budget delle top europee. I nomi da tenere sott'occhio a cui la Fiorentina è stata accostata di recente e su cui è possibile che ci sia lo zampino di Burdisso sono quelli di Julian Alvarez del River Plate, Augustin Alvarez Martinez, uruguaiano classe 2001 in forza al Penarol, e Darwin Nunez del Benfica.