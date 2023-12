BURDISSO, Incontro con Mourinho sul prato dell'Olimpico

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nel pre partita di Roma-Fiorentina, come raccontato da Dazn, è andato in scena un bell'incontro sul campo dello Stadio Olimpico tra Burdisso e Mourinho. I due si sono scambiati un saluto e hanno scherzato in mezzo al campo. Il direttore tecnico della Fiorentina è stato allenato dal portoghese quando giocava nell'Inter nel lontano 2007-08, alla prima stagione di Mou sulla panchina nerazzurra.