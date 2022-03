BRUNI, Viola, dura con l'Hellas. Piatek con la Juve...

Luciano Bruni, doppio ex di Fiorentina e Verona, ha parlato all’antivigilia del match tra viola e gialloblù in campionato. Ecco le sue parole: “Di Italiano in questa Fiorentina c’è molto: gioca bene, si rivedono le idee che già lo Spezia mostrava. E’ un tecnico tignoso, arcigno che in gara si fa sentire. Gli attaccanti? Vlahovic è una cosa speciale, non c’è dubbio. Cabral e Piatek sono buoni giocatori che hanno già fatto vedere qualcosa… ma il polacco contro la Juventus non mi è piaciuto, è stato assente: è vero che è stato poco servito però poteva fare qualcosa in più. In attacco servono dei punti fermi per non imbastardire lo schema iniziale: Vlahovic faceva reparto da solo, mentre chi è arrivato al suo posto è molto diverso. A me però piace molto Gonzalez che è un’arma in più dei viola, così come Torreira che è un giocatore con il terzo occhio: con la Juve ha fatto davvero una grande partita. Il Verona attuale? Va preso con le molle… è una squadra tosta, che gioca libera di pensieri perché ha già raccolto il suo obiettivo primario: vorrà provare ad arrivare nelle Coppe. Chi vince? Sarà una gara da tripla”.