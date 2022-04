BRINI, Salernitana deve fare bottino pieno per salvarsi

Fabio Brini, ex allenatore della Salernitana, è intervenuto durante il TMW News ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riguardo la possibile salvezza della squadra campana: "E' in corsa per la salvezza, con un cambio di allenatore c'è sempre qualche stimolo in più. La squadra ora non fa giocare gli avversari, come è accaduto con l'Udinese che però ha subìto un gol evitabilissimo, essendo in area in tre contro uno. Adesso i campani devono provare a fare sempre bottino pieno per salvarsi. La campagna acquisti di Sabatini sta dando frutti, se i rinforzi arrivavano subito potevano esserci magari altri risultati. La salvezza può arrivare, sarebbe un miracolo calcistico. Salerno poi ha una tifoseria incredibile, entri in campo e ti dà una grande spinta"