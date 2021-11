BRIASCHI, Vlahovic il più completo in A. Futuro...

Massimo Briaschi, agente ed ex attaccante della Juventus, ha parlato a TMW del futuro di Dusan Vlahovic: "Credo che oggi sia il centravanti più completo del nostro campionato. Oltre ai gol fa reparto sa solo, è veramente forte".

Che futuro ci sarà per lui?

"Si sa che la Fiorentina lo perderà , sarà l'ultimo anno. Io penso che andrà all'estero".

Dunque in Italia neanche alla Juve?

"In Italia mi pare difficile, ci sono società con 200 milioni di debiti e fanno fatica. A meno che non riescano a prenderlo a scadenza...".

Quindi estero e in particolare dove?

"Per me va in Premier. L'ipotesi Tottenham? Può starci. il campionato inglese può esaltare le sue caratteristiche. Adesso comunque a livello generale si sente bene fisicamente e mentalmente e da tempo è uno dei più forti in assoluto".

Sabato c'è Juve-Fiorentina: che partita si aspetta?

"Se la Juve è quella dell'altra sera in Champions sarà una bella gara. Se invece torna quella di Verona forse avrà problemi ma mi pare che martedì la squadra abbia dato prova di una grande reazione quindi voglio immaginare che la Juve sia quella della Champions".