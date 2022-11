BREKALO, Ad un passo dal Bologna: pronto a tornare

Il Bologna è ad un passo dal colpo Josip Brekalo, pronto al ritorno in Italia dopo l'esperienza della scorsa stagione al Torino. La trattativa con il Wolfsburg, secondo quanto riporta TMW, è infatti già in fase avanzata e l'esterno croato potrebbe essere così il primo rinforzo di peso per mister Thiago Motta durante il mercato di gennaio.