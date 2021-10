BOROZAN, Su Vlahovic: "Ci sono i tempi nel calcio"

L'agente e dirigente sportivo Vlado Borozan ha così parlato a TMW Radio del caso Vlahovic: "Ci sono i tempi nel calcio. A volte non ci si rende conto della crescita del giocatore per reagire quando ancora si ha potere. Non si può biasimare la Fiorentina perché hanno perso tempo nella trattativa: è successo tutto in maniera inaspettata e forte, che la Fiorentina non ha potuto far nulla. Ha preso italiano in base a Vlahovic, perché è un allenatore che valorizza i giocatori, si sono preparati per il futuro con un allenatore con cui possono sperare di tirar fuori nuovi Vlahovic. Una società non può essere dipendente da un giocatore né essere presa per il collo da agenti e intermediari".