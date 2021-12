BORGHI, Italiano non sorprende. DV9 croce e delizia

Nella sua consueta analisi del lunedì sul turno di Serie A, il noto telecronista Stefano Borghi ha speso anche parole d'elogio per la Fiorentina ed il suo allenatore, Vincenzo Italiano. Ecco quanto detto dal giornalista di DAZN sul proprio canale YouTube: "La squadra è ripartita da zero e nove vittorie su sedici sono un ottimo bottino. La partita di ieri poi è stata spettacolare e ricca di ribaltoni emotivi; sia Bologna che Fiorentina stanno bene e ieri era un esame per il salto di qualità. I viola mi hanno impressionato: sono una squadra cheha un'idea di calcio precisa, ormai è nel loro DNA, questo è il grande merito di Vincenzo Italiano, che ormai non è più un emergente, ma una realtà nel panorama dei tecnici del nostro paese".

Borghi ha poi continuato: "Ho commentato la partita con la Sampdoria di martedì scorso e lì mi aveva stupito con alcune scelte, ma come in quella occasione anche ieri ha dimostrato ottime qualità nella gestione della sua rosa. Ha ridato fiducia a Sottil e Maleh, inoltre ha rilanciato un Nico Gonzalez che ieri è stato decisivo. Poi c'è Vlahovic, croce e delizia dei tifosi, che se lo gustano sapendo che molto probabilmente non lo vedranno più con la maglia viola.