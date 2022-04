BONAZZOLI, Troppo bello per essere vero: che tifo

Federico Bonazzoli, match-winner della partita contro la Fiorentina, ha parlato a DAZN subito dopo la sfida: "Il gol ha un sapore che non so descrivere: è troppo bello per essere vero. Sono felice per la squadra e per questa gente che ci ha sempre sostenuto, se lo meritano. Lo dedico a loro e alla mia famiglia. Come facciamo a non essere riconoscenti a questa piazza che non ci ha mai lasciato da soli... Cosa è cambiato nelle ultime partite? Non lo so, so solo che è bello che sia cambiato tutto in questo momento. Mancano 5 partite, siamo vivi e daremo tutto comunque vada. Ci abbiamo sempre creduto, siamo sul pezzo e siamo carichi. Ora abbiamo una settimana per recuperare. Se ci salviamo briosche per tutti".