Bonanni: "Fiorentina-Atalanta tanti gol. Gasperini-Roma? Ranieri bluffa"

Massimo Bonanni, ex calciatore e allenatore, ha parlato dei temi del weekend di Serie A a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, soffermandosi anche sulla sfida del Franchi di domenica: "Bella partita, prevedo tanti gol. Si affrontano due allenatori vicini come idea di gioco, hanno la stessa filosofia".

Ranieri ha escluso Gasperini e tanti altri nomi per la panchina della Roma:

"Io credo che alla fine ci vada Gasperini. Per me ha bluffato. La verità è che comunque c'è la possibilità di non fare un grandissimo mercato ma si prenderà un allenatore che cercherà di valorizzare al meglio quello che gli viene dato. Per me è l'allenatore giusto, per programmare sicuro ma non so con questa squadra".